شكرا لاهتمامكم بخبر بصوت إليسا.. الملكة رانيا تنشر أغنية خاصة بعقد قران الأميرة إيمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بصوت إليسا.. الملكة رانيا تنشر أغنية خاصة بعقد قران الأميرة إيمان



أعلنت ملكة الأردن رانيا العبدالله عن مفاجأة جميلة بمناسبة عقد قران ابنتها الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس في 12 مارس/آذار المقبل.

الملكة رانيا فاجأت الجميع بنشرها فيديو لمشاهد لابنتها الأميرة العروس إيمان منذ طفولتها وحتى أيام ما قبل عقد القران، واللافت كان صوت النجمة اللبنانية إليسا على خلفية الفيديو.

إليسا ومروان خوري

وشكرت الملكة رانيا الفنانة إليسا على إهدائها الأغنية الخاصة لابنتها إيمان، كما شكرت الفنان اللبناني مروان خوري على التلحين وكلمات الأغنية.

وكتبت الملكة رانيا عبر صفحتها الشخصية على “إنستغرام”: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك”.

وتابعت تقول: “شكراً للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء، وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان، صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس/آذار المقبل.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

من هو العريس؟

ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.

الملكة رانيا العبدالله علقت على الخطوبة عبر إنستغرام في وقتها وقالت: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.