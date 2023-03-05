أخبار اليمن : الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 56 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 6 طائرات في أجواء حيس، و13 خرقاً بقصف مدفعي، و30 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.