عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 26 مارس.. عمومية “سابك للمغذيات” تناقش توزيع أرباح بقيمة 8 ريالات للسهم



تصوت الجمعية العامة غير العادية لشركة “سابك للمغذيات الزراعية”، في 26 مارس 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2022، بقيمة 3.8 مليار ريال بواقع 8 ريالات للسهم ( تُعادل نسبة 80% من القيمة الأسمية للسهم).

وقال البنك في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأحد، إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وصرف الأرباح سيكون بتاريخ 13 أبريل 2023م.

وتناقش العمومية التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

وارتفع صافي أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 91.98% في العام 2022، إلى نحو 10.04 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 5.23 مليار ريال في 2021.