أخبار اليمن : نزع 1361 جسماً من مخلفات العدوان في الحديدة

نزع 1361 جسماً من مخلفات العدوان في الحديدة
تمكن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام من نزع، وتجميع ألف و361 من مخلفات العدوان في محافظة الحديدة، خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضح تقرير صادر المركز، أن المركز نفذ مسحا فنيا لتأشير مساحة 44 ألفا و938 مترا مربعا، وتطهير 79 ألفا و606 أمتار مربعة من مخلفات الحرب في الحديدة، خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن المركز وثَّق سقوط 12 شهيدا و34 مصابا؛ جراء مخلفات العدوان في عدد من المحافظات خلال فبراير الماضي.. لافتا إلى أن المركز قدم دعما طبيا وأجهزة تعويضية لـ15 مصابا جراء هذه المخلفات، وإحالة مصاب إلى العلاج.
وذكر أن فِرق التوعية التابعة للمركز نفذت أنشطة توعوية بمخاطر مخلفات العدوان في ثماني مديريات بمحافظة صنعاء، استفاد منها 19 ألفا و142 من مختلف شرائح المجتمع.
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