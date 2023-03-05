أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فيصل العواضي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فيصل أحمد عبدربه العواضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للشيخ نبيل أحمد عبدربه العواضي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مدير عام مديرية المخادر محافظة إب، وإخوانه وكافة آل العواضي بمحافظة البيضاء في هذا المصاب.
وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فيصل العواضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.