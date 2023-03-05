أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فيصل العواضي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فيصل العواضيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فيصل أحمد عبدربه العواضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للشيخ نبيل أحمد عبدربه العواضي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مدير عام مديرية المخادر محافظة إب، وإخوانه وكافة آل العواضي بمحافظة البيضاء في هذا المصاب.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".