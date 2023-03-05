عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.352 مليار دولار في فبراير



أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط مقابل 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.