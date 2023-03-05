أخبار اليمن : البرلمان يحذر من مخططات أمريكية تستهدف وحدة وسيادة اليمن

البرلمان يحذر من مخططات أمريكية تستهدف وحدة وسيادة اليمنندد مجلس النواب، في بيان صادر عنه اليوم، بالتحركات الأمريكية المشبوهة التي تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة، وآخرها زيارة السفير الامريكي وقائد الأسطول الامريكي الخامس إلى المهرة تحت ذريعة مكافحة التهريب.

وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، رفضه لأي تواجد أجنبي على الأراضي والجزر والمياه اليمنية أيا كانت مبرراته.

وحذر المجلس من المخططات الامريكية التي تستهدف وحدة وسيادة اليمن، داعيًا الشعب اليمني بكل قواه الحية للتصدي لهذه التحركات والتدخلات في الشأن اليمني.

وطالب بالوقوف صفًا واحداً بوجه الغزاة والمحتلين وأخذ الحيطة والحذر، محملا تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية العبث بثروات الشعب اليمني والتفريط بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأدان مجلس النواب، في بيانه، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات يومية لحياته وحقوقه ومقدساته.

واستنكر بشدة التصريحات والتشريعات الصهيونية المنتهكة لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرم القتل والتصفية والتحريض.

وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وكرامته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت مجلس النواب إلى أن التمادي والصلف الصهيوني هو نتيجة لتخاذل دول التطبيع والموالاة للكيان الصهيوني المحتل من قبل الانظمة المحسوبة على أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات التابعة لهم بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في حماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الإرهاب الصهيوني.

إلى ذلك استمع مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة أقر المجلس حضور وزيري النفط والمعادن والصناعة والتجارة لمناقشة أسعار المواد الغذائية وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين.