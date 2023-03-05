أخبار اليمن : صنعاء تؤكد أهمية الترويج للبن اليمني محلياً وخارجياً

صنعاء تؤكد أهمية الترويج للبن اليمني محلياً وخارجياًأكدت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، أهمية تطوير زراعة وإنتاجية البُن اليمني والنهوض به والترويج له محلياً وعالمياً، لاستعادة مكانته الحقيقية.

وأشاد بيان مشترك للجنة والوزارة باليوم الوطني لزراعة البُن اليمني، الذي يصادف الثالث من مارس، بالجهود التي تضطلع بها حكومة الإنقاذ الوطني والقطاع الخاص والمزارعون لتطوير البن اليمني، ودورهم في توسيع مساحات زراعته.

وأكد البيان على الأهمية الاقتصادية لمنتج البُن، الذي يمكن من خلال العناية به، والتوسع في تطوير زراعته، أن يكون أحد مصادر الدخل القومي، فضلاً عن المكانة التاريخية التي عُرف بها البن اليمني عالمياً وجودته العالية التي اشهر بها منذ مئات السنين.

ونوه بما تميز به البن اليمني مقارنة بنظرائه في العديد من الدول، كونه استمر خلال سنوات عديدة محافظاً على جيناته الوراثية التي تؤكد أن اليمن موطن البن الأول والذي كان وما يزال سفير اليمن في الخارج.

وأكد البيان، الحرص على دعم ومساندة الجهود المبذولة وتعزيز دور العمل التعاوني للنهوض بهذا المحصول النقدي المهم من خلال العديد من التدخلات منها توزيع شتلات البن وانشاء مشاتل متخصصة وكذا نشر الوعي المجتمعي بالعناية بشجيراته والعمل على تقديم التسهيلات الممكنة لتسويقه والترويج له.

وحث البيان على أهمية الاحتفال باليوم الوطني لزراعة البن اليمني، أحياءً لمكانته التاريخية ورمزيته التي اشتهر بها في جميع دول العالم.

وقد هنأت كانت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، مزارعي البُن اليمني والعاملين في هذا الحقل من شركات ومصدرين ومسوقين وبائعين وأبناء الشعب اليمني باليوم الوطني لزراعة البُن اليمني.