عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج.. مطاردة بين الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة انتهت بمأساة



في مقطع فيديو مأساوي، انتهت مطاردة بين عناصر الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة باصطدام السيارة بأحد المباني وانهياره عليها. المقطع التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، وأظهر اصطدام سائق السيارة المسروقة سوداء اللون بسيارة أخرى ومن ثم بمنزل انهار على السيارتين. وحصد مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المشاهدات وسط تفاعل واسع النطاق.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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