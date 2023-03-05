شكرا لاهتمامكم بخبر الصين ترفع ميزانيتها الدفاعية بأعلى معدل في 4 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الصين ترفع ميزانيتها الدفاعية بأعلى معدل في 4 سنوات



تستعد الصين لزيادة ميزانية الدفاع هذا العام بنسبة 7.2% إلى 1.56 تريليون يوان (230 مليار دولار)، وفقاً لمسودة أصدرتها وزارة المالية يوم الأحد.

يأتي ذلك، بعدما نمت ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7.1% العام الماضي إلى 1.45 تريليون يوان، أسرع من الزيادة البالغة 6.8% في عام 2021 و6.6% في عام 2020، وفقاً للبيانات الرسمية.

وتعد الزيادة الأخيرة، الأكبر منذ 4 أعوام، وتحديداً منذ عام 2019، والتي ارتفع الإنفاق الدفاعي للصين بنسبة 7.5% إلى 1.19 تريليون يوان.

من جانبه قال رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، في تقرير “يجب أن نظل ملتزمين بسياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ودعا تقرير العمل إلى “خطوات حازمة لمعارضة” استقلال تايوان “مع التمسك بدعوة بكين لـ “إعادة التوحيد السلمي”.

“تايوان”، هي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطياً وتزعم بكين أنها جزء من أراضيها.

على الجانب الأخر، سمحت الحكومة الأميركية في ديسمبر بما يزيد عن 800 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2023. وبالإضافة إلى التضخم المحلي، أشارت خطة الإنفاق إلى الحاجة إلى مواجهة القدرات العسكرية الصينية والروسية.

وهذا أعلى بكثير من السنوات السابقة.

في السنة المالية 2022، أنفقت الولايات المتحدة 767 مليار دولار، أو 12% من ميزانيتها، على الدفاع الوطني، وفقاً لبيانات الخزانة. وأظهرت البيانات أن هذا يزيد بنحو 2% عن 755 مليار دولار تم إنفاقها في عام 2021.