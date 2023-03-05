شكرا لاهتمامكم بخبر متى تتصدر بورصة مصر قائمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن متى تتصدر بورصة مصر قائمة القطاعات الجاذبة للمستثمرين؟







كشفت بيانات رسمية، ارتفاع رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية بقيمة 104.3 مليار جنيه خلال الفترة من بداية 2018 وحتى نهاية فبراير الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، التي اطلعت عليها “العربية.نت”، فقد رفعت الشركات المدرجة، رأس مالها بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2023، وذلك بعد زيادة 7 شركات رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021،و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018.

المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور خالد الشافعي، يرى أنه بالنظر إلى البورصة المصرية، فإن حجم المكاسب الضخمة التي حققتها خلال الفترة الماضية، يغطي ويتجاوز حجم الأضرار الناجمة عن التضخم أو تغيير أسعار صرف العملة.

وذكر في حديثه لـ”العربية.نت”، أن الحكومة تتحرك في جميع الملفات سواء الصناعة أو الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع التي كانت تستهلك أرقاماً كبيرة من إجمالي عائدات البلاد من العملة الصعبة، لافتاً إلى أن البورصة المصرية خلال الوقت الحالي تعد من أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبي في ظل العائد الضخم الذي حققته منذ تحريك الجنيه مقابل الدولار للوصول إلى أسعار صرف مرنة.

على صعيد تعاملات البورصة المصرية ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 13.15% لتربح الأسهم نحو 126.2 مليار جنيه وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 959.2 مليار جنيه في تعاملات نهاية ديسمبر 2022، إلى نحو 1085.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر فبراير الماضي.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، البدء في طرح مجموعة من الشركات تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين فى الملكية العامة. وأعلنت، أنه سيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل، بدءًا من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024، سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي.

على صعيد مؤشرات البورصة المصرية، قفز المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 16.6% رابحاً نحو 2424 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 14578 نقطة ينهاية تعاملات ديسمبر الماضي، إلى مستوى 17002 نقطة في نهاية تعاملات فبراير الماضي. وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 12.18% مضيفاً نحو 317 نقطة بعدما قفز من مستوى 2601 نقطة إلى نحو 2918 نقطة.

وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 14.08% رابحاً نحو 2495 نقطة بعدما قفز من مستوى 17717 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 20212 نقطة في نهاية تعاملات شهر فبراير الماضي. وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة16.74% رابحاً نحو 1004 نقطة مرتفعاً من مستوى 5997 نقطة إلى نحو 7001 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 8.06% رابحاً نحو 225 نقطة بعدما قفز من مستوى 2791 نقطة في تعاملات شهر ديسمبر الماضي، إلى مستوى 3016 نقطة في نهاية تعاملات فبراير الماضي. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 8.8% مضيفاً نحو 365 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4130 نقطة إلى مستوى 4495 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 0.62% فاقداً نحو 8 نقاط بعدما نزل من مستوى 1275 نقطة إلى نحو 1267 نقطة. وأيضا انخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.49% فاقداً نحو 89 نقطة بعدما نزل من مستوى 3562 نقطة بنهاية تعاملات ديسمبر 2022،إلى نحو 3473 نقطة في نهاية تداولات فبراير الماضي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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