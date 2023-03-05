عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السعودية تدعم ترشح أجاي بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي



التقى وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بالمرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، حيث ناقشا رؤية وأولويات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة القادمة. واستعرض بانجا للوزير رؤيته للمضي قدمًا في تحقيق الأهداف التنموية للمجموعة. وأشار وزير المالية إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم ترشيح بانجا لهذا المنصب، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”. كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد ذكرت أنها تعتقد أن المؤهلات القوية للمرشح الأميركي لقيادة البنك الدولي، الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد أجاي بانجا، ستتغلب على أي انتقادات لعملية الاختيار. وبانجا (63 عاما)، هو مواطن أميركي من أصل هندي وشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد.

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