شكرا لاهتمامكم بخبر هل تخلت “ميتا بلاتفورمز” عن أحلام الواقع الافتراضي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هل تخلت “ميتا بلاتفورمز” عن أحلام الواقع الافتراضي؟



خفضت شركة “ميتا بلاتفورمز” الشركة الأم لـ “فيسبوك”، سعر بعض سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها والمعروفة باسم “Quest”، بما في ذلك جهاز الواقع المختلط المتطور، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الطلب كان أضعف مما كان متوقعاً، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.

من جانبها، قالت الشركة يوم الجمعة إن سماعة “Meta Quest Pro”، والتي تم الكشف عنها في الخريف الماضي وتستهدف مستخدمي الشركات، ستُباع بـ 1000 دولار بداية من 5 مارس، بانخفاض من 1500 دولار. كما سيتم تخفيض سعر سماعة “Meta Quest 2” سعة 256 غيغا بايت، المدرجة سابقاً بسعر 500 دولار، إلى 430 دولاراً قريباً.

وبرر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز”، مارك زوكربيرغ، خطوة الشركة الأخيرة، إلى أنها تأتي بهدف تمكين المزيد من الأشخاص من الدخول إلى الواقع الافتراضي، وفقاً لما ذكره على قناته على “إنستغرام”. لكن هذه الخطوة تأتي أيضاً استجابة للطلب البطيء من كل من العملاء التجاريين والمستهلكين، وفقاً لمصادر “بلومبرغ”.

وفي حين أن إحدى الخطط الأصلية لـ “Quest Pro” كانت البيع لعملاء المؤسسات المهتمين باستخدام الجهاز في إعدادات العمل، إلا أن هذه الخطة لم تكتسب زخماً. وقال أحد المصادر، إن عدم وجود تطبيقات متوافقة تابعة لجهات خارجية أدى أيضاً إلى إعاقة المبيعات.

ارتفعت أسهم شركة “ميتا”، والتي تمتلك “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”واتساب”، بنسبة 6.1% في تعاملات نيويورك يوم الجمعة. يذكر أن السهم صعد بنسبة 54% هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تركيز “زوكربيرغ” على خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.