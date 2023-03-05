هو التمثيل كدا براحة عليا الله يسترك اقوي ممنوع من العرض للزعيم عادل امام مع القشطة سهير رمزي جعلها تصــ رخ في غرفه النوم بشكل قوي للغايه بسبب ما فعله خلف الكواليس 

عدن - ياسمين عبد العظيم - مشهد في تاريخ السينما المصريه ويعتبر هذا المشهد هو الاقوي بين الافلام بين الفنان عادل امام والفنانه سهير رمزي قامت منصه اليوتيوب بنشر فديو محذوف للفنانه سهير رمزي مع الفنان عادل امام

في مشهد قوي تم حذفه بعد نزوله ونشر الفيلم بساعات وصرحت الفنانه سهير رمزي علي انه من اقوي المشاهد التي قامت بأداة وانتشر الفديو بطريقه كبيره واضحة واثار جدلا واسع داخل الوسط الفني.. اتفرج الفديو كامل

داخل السينما المصريه بين عادل امام وسهير رمزي

تصدرت الفنانه سهير رمزي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فديو لها مع الفنان عادل امام وقامت الفنانه سهير رمزي ملابسها الداخليه امام الكاميرا اتفرج الفديو قبل الحذف.