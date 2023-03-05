بدون خجل كما ولدتها أمها .. عروسه مصريه فائقة الجمال صاروخ تتحدي اشهر الراقصات سما المصري وفيفي عبده بوصله رقص شرقي ابهرت الشباب  هزة يمين وهزة شمال .. اتفرج 

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتبر ليله الزفاف من افضل واشر الليالي الكثير من الشباب والشبات في هذه الليله تعتبر ليله العمر ويريد الكلى الزوجين فعل فيها ما يجعلونه يتذكرونه طوال عمرهم.

ولكن هذه المره فاجات هذه العروسه الكثيرون حيث قامت بوصله رقص قويه للغايه اظهر جمالها وتحدث بها سما المصري ورهف القنوت والكثير من الفنانات.

وما زاد الان غرابه حيث اراد العريس ان زوجته وبدا وكانه سعيد بما تفعله زوجته في حفله الزفاف هذه

لتحقيق اكبر عدد من المتابعين وبعدها يحقق اكثر الارباح تعتبر علم المنصات في الاوقات الحاليه هي عباره عن سلعه يقوم البعض باستخدامها بشكل الايجابي والبعض الاخر يقوم باستخدامها بالشكل السلبي وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره جدلا واسع.. اتفرج المشهد قبل الحذف