هو التمثيل كدا يلا بينا.. أقوي واجمل مشهد ممنوع من العرض من فيلم أصحاب ولا أعز بطولة المومس الفاضلة مني ذكي مع فنان مشهور عندما تحول المشهد الي حقيقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ساعات قليلة من طرحه أثار فيلم “أصحاب ولا أعز”، أول إنتاجات منصة Netflix نتفليكس للأفلام العربية، الجدل بسبب محتواه الجريء والذي رآه البعض أيضاً غير مناسب للثقافة العربية

ألفاظ خارجة

وسبب الفيلم المقتبس من فيلم perfect strangers حالة من الصدمة لدى المشاهدين فور طرحه لعدة أسباب كان أوها تضمنه الكثير من الألفاظ الخارجة، بالإضافة لطرحه موضوع المثلية الجنسية بين أبطاله، حيث أدى الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.

كما تضمن الفيلم مشهد جريء لمنى زكي سبب صدمة للجمهور الذي أكد أنه غير معتاد منها على هذه الجرأة، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي في أحد المشاهد.

فيلم أصحاب ولا أعز

و”أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه Netflix، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، من بطولة منى زكي وإياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.