بدون خجل كما ولدتها أمها.. اتعلموا يا متزوجين من القشطة سما المصري بتعمل إيه في الحمام.. بعدما دهنت الخيار بالصابون لن تتخيل اين وضعته سما المصري.. والجمهور كدا احلي 

عدن - ياسمين عبد العظيم -

يساعد في جعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال ويزيد من إشراقها ونضارتها.

يمكنك استخدامه بمثابة غسول للبشرة حيث أنه يعمل على تنظيفها وتنقيتها من أي أوساخ ورواسب.

يحد من إفراز الغدة الدهنية للإفرازات الدهنية المزعجة لأصحاب البشرة الدهنية وخاصة في فصل الصيف.

كما أنه يعمل على تبييض البشرة والقضاء على البقع الداكنة عليها.

كيفية عمل ماسك صابون الخيار

مكونات الماسك والتحضير:-

نصف ثمرة خيار.

كمية من الصابون العادي.

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

وأيضًا ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

كيفية تحضير الماسك

قومي ببشر الصابون العادي ثم ضعي الصابون المبشور داخل برطمان زجاجي له غطاء وقومي بتغطيته قليلًا.

ثم بعد ذلك أضيفي الماء بالتدريج إلى الصابون المبشور داخل البرطمان وقلبيه عليه جيدًا.