اتفرج قبل الحذف.. بدون خجل مشهد القبلة القوية بين باسل خياط ورزان جمّال ملكة جمال سوريا في مسلسل الثمن يشعل مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد العظيم -

شكل مشهد القبلة المفاجئة بين سارة التي تتقمص شخصيتها الفنان اللبنانية رزان جمّال وزين الذي يتقمص دوره الفنان السوري باسل خياط في الحلقة 36 السادسة والثلاثون من مسلسل “الثمن” تريند على مواقع السوشل ميديا.

تفاعل الجمهور والمشاهدين مع مشهد القبلة بين البطلين ورأوا أن إصرار زين على حب سارة يدل على ندمه على اللعب بمشاعر الفتيات مسبقاً.

مسلسل “الثمن” مُقتبس عن المسلسل التركي “ويبقى الحب”، ويشارك في بطولته باقة من ألمع النجوم والفنانين من بينهم باسل خياط، ورزان جمال، نيكولا معوض، وسارة أبي كنعان، وصباح الجزائري، ورفيق علي أحمد، ورندة كعدي وغيرهم.