تخطت الحدود وظهرت بدون قطعة قماش.. صورة قوية للنجمة مادونا من داخل الحمام فرمت صافيناز 

عدن - ياسمين عبد العظيم - من الواضح أن الجرأة التي يمتلكها فناني هوليوود تجاوزت موضوع القبلات الحميمة والمشاهد الجريئة.

خرجت الأمور عن السيطرة واستعرضت مجلة بيبول مجموعة صور لمجموعة من الفنانين الذين لم يخجلوا من مشاركة صور لهم وهو يتبولون في الحمام على رأسهم الفنانة العالمية مادونا التي سبق وشاركت هذه الصورة على صفحتها الشخصية على أحد مواقع السوشل ميديا.

علّق كثيرون على الموضوع وأشاروا الى ان هذه الحركة غير لائقة بحق الفنانة وجمهورها فيما اعتبر البعض الاخر أن الأمر عادي.