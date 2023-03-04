خلاص طفاها.. اقوى مشهد من العرض من فيلم حنفي الابهه بطولة  عادل امام مع المومس يسرا الست كانت مولعة وراح يطفيها.. اتفرج قبل الحذف

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتولى المقدم شريف القضية ويوافق رؤساؤه على الإفراج المؤقت لحنفي ليرشده عن مكان زملائه، ويأتي أحمد بالحقيبة لتسليمها للصوص عند سكة القطار، ويأتي حنفي والمقدم شريف سرا للقبض على اللصوص، لكن محاولتهم باءت بالفشل، حيث هرب اللصوص

، ويهرب قبل ذلك أحمد، لعلمه بخدعة اللصوص، ومعه الحقيبة. وتموت زوجة أحمد بعد اغتصاب اللصوص لها. يقومون بعد ذلك بملاحقة أحمد والحصول على الحقيبة بأي طريقة كانت،

فيلاحقون أحمد إلى الاستاد الرياضي، ويضربه خيري بالسكين، يدخل أحمد إلى المستشفى في حالة خطرة. يتمكن حنفي من الحصول على الحقيبة ويخفيها في الاستاد الرياضي.

بعد مرور الأحداث تصل الحقيبة للصوص، ويقوم خيري بخداع زميليه رشاد وبدوي ويقتلهما ويحاول الهروب بالحقيبة، ويأتي حنفي لأرض المعركة، ويستعيد الحقيبة ويقتل خيري ويعود إلى السجن