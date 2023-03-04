كما ولدتها أمها.. بدون خجل ملكة جمال كرواتيا بإطلالة جريئة للغاية في أخر ظهور لها  بالبكيني في البحر’’والجمهور غلبتي سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من اخر ظهور لها.

ظهرت إيفانا بالفيديو المتداول على نطاق واسع وهي تقود الدراجة المائية وبدت مرتدية بيكيني فاضح باللون الأسود الأمر الذي عرضها لهجوم واسع وانتقادات لاذعة.

إيفانا نول عارضة أزياء فازت بلقب ملكة جمال كرواتيا السابقة عام 2018 ولدت في 16 سبتمبر 1995 في ألمانيا لأب وأم كرواتيين.

في سن السابعة انتقلت إلى زغرب بكرواتيا وفي مارس 201، اشتهرت من خلال عملها كراقصة شرقية، بعد ثلاث سنوات، وصلت إيفانا إلى نهائي مسابقة ملكة جمال كرواتيا.