أخبار اليمن : أبو راس يواسي علي الزنم بوفاة والدته

أبو راس يواسي علي الزنم بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة الى عضو مجلس النواب، على الزنم، وذلك بوفاة المغفور لها – بإذن الله تعالى- والدته.
وفي برقية العزاء التي بعثها موصولة إلى كافة أفراد الأسرة، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام ، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.
سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعصم قلوب أهلها وذويها بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "
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