أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الزبيري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الزبيريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ عبدالاله عبدالوهاب حسن الزبيري، أحـد الشخصيات الاجتماعية بمديرية يريم محافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى القيادي المؤتمري الشيخ/ محمد عبدالوهاب حسن الزبيري - عضو مجلس النواب بالدائرة (110) - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية واخوانه، وكافة آل الزبيري، بمديرية يريم محافظة إب، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

