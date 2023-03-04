أخبار اليمن : النواب يعيد التصويت على مشروع قانون الأرصاد

النواب يعيد التصويت على مشروع قانون الأرصادناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى المتضمنة ملاحظات الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للموارد المائية حول مشروع قانون الأرصاد الجوية..

وبعد النقاش أعاد المجلس التصويت على مشروع قانون الأرصاد الجوية ووافق عليه في ضوء الملاحظات التي تضمنها تقرير اللجنة.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة، استمع المجلس إلى تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن التقرير التحليلي النصفي لوزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة من جماد ثاني وحتى ذي الحجة /1443ه الموافق يناير- يوليو 2022م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك ناقش المجلس إحاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى إصلاحية السجن المركزي في أمانة العاصمة لتفقد أوضاع السجون والسجناء.

وأقر تكليف لجنة الحريات موافاة المجلس بتقرير مشترك يضم الجهات التي شاركت مع اللجنة في النزول الميداني للسجن المركزي.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.