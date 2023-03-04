شكرا لاهتمامكم بخبر “إيني” الإيطالية توقع اتفاقية تعاون مع “أدنوك” الإماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “إيني” الإيطالية توقع اتفاقية تعاون مع “أدنوك” الإماراتية



وقعت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” اتفاقية تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بهدف تعزيز تحول الطاقة، بينما تزور رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت “ميلوني” توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين أدنوك وإيني.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفادت مصادر حكومية إيطالية بأن ميلوني التقت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووقعت الحكومتان “مشروع إعلان نوايا” بشأن تعزيز التعاون الإستراتيجي.

كما وقع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مشروع إعلان نوايا حول التعاون الإستراتيجي المناخي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر الذي تعهد الشهر الماضي بوضع خارطة طريق شاملة ومبتكرة لمواجهة الاحتباس الحراري.