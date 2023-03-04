شكرا لاهتمامكم بخبر “أكوا باور” السعودية تبني محطتين للطاقة الشمسية بـ2.5 مليار دولار في أوزبكستان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أكوا باور” السعودية تبني محطتين للطاقة الشمسية بـ2.5 مليار دولار في أوزبكستان



أعلنت وزارة الطاقة في أوزبكستان اليوم السبت أن شركة “أكوا باور” السعودية ستبني محطتين للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 غيغاواط وثلاثة أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط. وذكرت الوزارة في بيان أن الطرفين وقعا اتفاقيات استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار بشأن المشروع وصفقات تشتري أوزبكستان بموجبها الكهرباء من المحطتين. وبموجب الاتفاق، ستبني “أكوا باور” محطة بقدرة 400 ميغاواط ونظام تخزين بسعة مماثلة في إقليم طشقند ومحطة بقدرة واحد غيغاواط ونظام تخزين بسعة 400 ميغاوات في منطقة سمرقند وكذلك نظام تخزين بسعة 400 ميغاواط في إقليم بخارى. وتعاني أوزبكستان من نقص في الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطاتها التقليدية لتوربينات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي للإنتاج في الحقول الناضجة. ووقعت في السنوات القليلة الماضية صفقات لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة واستقطبت مستثمرين الكثير منهم من الخليج بعقود مربحة تشمل مميزات مثل أسعار ثابتة بالعملة الصعبة. وتخطط الجمهورية السوفيتية السابقة لإنتاج أكثر من ثلث احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

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