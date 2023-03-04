أفضل الأطعمة لتعزيز صحة العين وتقوية النظر
يمكن للأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والمعادن أن تحسن الرؤية وتمنع تطور أمراض العيون، ولكن يوجد أنواع أخرى من الأغذية التي قد يكون لها أثر كبير على تحسين أداء العين وتقوية البصر.
تحدثت خبيرة التغذية الروسية، أناستاسيا يفيموفا، مع وكالة "برايم" عن الأغذية المفيدة للنظر.
وأشارت الخبيرة إلى فائدة الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بإعتام عدسة العين.
وبحسب الخبيرة، يوجد الزنك في اللحوم الحمراء والدواجن والمحار والفول والحمص والمكسرات. ويوجد أوميغا 3 في بذور الكتان وزيت بذور الكتان وكذلك الأسماك من البحار الباردة والجوز.
وشددت على أهمية الحصول على "فيتامين أ"، وذكرت أنه من بين الأطعمة الغنية بـ"فيتامين أ" الجزر والمشمش والبطيخ والمانجو والفلفل والسبانخ والبطاطا الحلوة.
وأضافت أنه يجب أيضًا الانتباه إلى المنتجات التي تحتوي على لوتين وزياكسانثين، هذه هي البروكلي وأنواع أخرى من الكرنب والذرة والبيض والنكتارين والبرتقال والسبانخ والكوسة.
نصحت الخبيرة أيضًا بتناول البروكلي والفواكه والفلفل والطماطم والفراولة، التي تحتوي على "فيتامين سي"، ويمكن الحصول على "فيتامين إي" من المكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية.
في الوقت نفسه، أوضحت يفيموفا، أنه لا توجد توصيات غذائية دقيقة لتعزيز الرؤية، وإنما يمكن أن ننصح بشكل عام بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من الخضار والفواكه يوميًا، بالإضافة إلى إدخال الزيوت والبذور والأسماك المختلفة في النظام الغذائي.*وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أفضل الأطعمة لتعزيز صحة العين وتقوية النظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.