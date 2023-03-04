أخبار اليمن : أمطار رعدية متفرقة في 15 محافظة يمنية

أمطار رعدية متفرقة في 15 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفرقة على 15 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يرافقها الرعد أحياناً وذلك على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، تعز، حجة، ريمة، إب، الضالع ولحج.

وقد تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الجوف، البيضاء، أبين، هضبة، حضرموت وسقطرى.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن تتراوح ما بين 25- 35 عقدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 1.6 ملم في ريمة، 0.5 ملم في السدة.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والوسطى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه السائقين في الطرقات والمنعطفات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب وعند هطول الأمطار.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في مدخل باب المندب، جنوب البحر الأحمر وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.