شكرا لاهتمامكم بخبر ميزة خارقة من واتساب.. تعدل الرسائل وتقيك الإحراج! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ميزة خارقة من واتساب.. تعدل الرسائل وتقيك الإحراج!



هل تعرضت يوماً للحرج بسبب نص أرسلته عبر تطبيق “واتساب” وأعدت النظر في محتواه لكنك لم تتمكن من إزالته أو تعديله؟

إذا كنت ممن واجهوا يوماً هذا الموقف غير المرغوب فيه، فإليك ميزة جديدة تسمى “زر التحرير” يعمل عليها القائمون على التطبيق وستسمح لك بتعديل رسالتك في وقت يصل إلى 15 دقيقة من إرسالها.

طلب سابق من الملايين

أتت تلك الميزة بعد أن طالب الملايين من مستخدمي “WhatsApp” منذ فترة طويلة بها، في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.

لكن التعديل الذي يجري العمل عليه حالياً لم يفصح بعد عن موعد إطلاقه للاستخدام، بحسب ما أشارت صحيفة “ديلي ميل”، ولا يزال هناك أيضًا الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بتفاصيل ما إذا كان سيتم تنبيه المستلمين الآخرين لإجراء تعديل، أو تلقي سجل بما تم تغييره.

إلا أنه من غير المعلوم بعد متى سيتم طرح هذه الميزة لعامة الناس.

ويميل مختبرو الإصدار التجريبي إلى الحصول على إصدارات مبكرة من “WhatsApp”، على الرغم من عدم ظهور زر التحرير حتى الآن.

لكن البرنامج التجريبي هو أفضل فرصة لمستخدمي “WhatsApp” للحصول على ميزة جديدة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية أولاً.

وللقيام بذلك، يجب عليك تنزيل “WhatsApp beta ” على هاتفك أولاً.

واتساب بيتا

كيفية الحصول على “WhatsApp beta “

وللقيام بذلك يتعين عليك الذهاب إلى غوغل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.

ثم تقوم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”.

ثم اضغط على زر “أنا هنا” ثم اضغط على “انضمام” للتأكيد.

وكل ما عليك فعله بعد ذلك هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.