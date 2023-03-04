شكرا لاهتمامكم بخبر المحاكم السعودية تصدر 20 ألف حكم في قضايا عمالية خلال 7 أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المحاكم السعودية تصدر 20 ألف حكم في قضايا عمالية خلال 7 أشهر



أفادت بيانات رسمية، أن إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية بلغ نحو 19908 أحكام خلال سبعة أشهر منذ بداية العام الهجري، وبمعدل 95 قضية يوميا.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 34.7% من هذه الأحكام بنحو 6911 حكما، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة 5353 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ3703 أحكام، تلتها المدينة المنورة بـ1276 حكما، ومنطقة عسير 816 حكما، وجازان بـ812 حكما عماليا ثم منطقة القصيم بـ496 حكما.

وبلغت الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 256 حكما، تلتها الباحة بـ190 حكما، والجوف 160 حكما، والحدود الشمالية ونجران بـ115 حكما لكل منهما.

وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.