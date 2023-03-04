شكرا لاهتمامكم بخبر ما الذي قدّمه المصمم زهير مراد في “عرضه السعيد”؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ما الذي قدّمه المصمم زهير مراد في “عرضه السعيد”؟



قدّمت دار “Zuhair Murad” مجموعتها من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين على شكل دليل مصوّر أو “Lookbook” تمّ إطلاقه على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة، وحملت هذه المجموعة عنوان “العرض السعيد” وهي مُستوحاة من أجواء سيرك يُخبر قصة امرأة مُغامرة وجريئة.

تضمّنت هذه المجموعة أكثر من 80 إطلالة غنيّة بالخطوط المُتباينة ومُفعمة بالحيوية، وقد تمّ افتتاحها بإطلالات تلوّنت بالأسود لتظهر بعدها تصاميم بألوان البنفسجي، والأحمر، الأصفر، والأخضر الياقوتي، والأزرق الملكي، ثم الفضي والذهبي، وهي جميعها ألوان مستوحاة من ألق المجوهرات والأحجار الكريمة.

أما بالنسبة للخامات المُستعملة فتنوّعت بين الكريب جورجيت، والتول، والجوخ، واللامي، والدانتيل، والتويد، والمخمل. وقد ترافق الترتر بأحجامه وأشكاله المتنوعة مع أحجار الكريستالوالكرات الذهبيّة ليُضيف لمسات من الإشراق على الإطلالات.

سيرك غني بالتفاصيل

الحياة هي أيضاً عبارة عن سيرك غنيّ بالتفاصيل والألوان المُبهرة برأي المصمم زهير مراد الذي أراد الاحتفال بها بمجموعة من الأزياء تنضح بالأنوثة، والجمال، والجاذبيّة، وقد أتت تصاميمها كأنها منحوتة ومُزخرفة على أجسام العارضات، كما أنها تنوّعت بين الأثواب القصيرة، والجامبسوت، والسترات الرسميّة التي ترافقت مع تنانير أو سراويل، معاطف من الفرو، وفساتين سهرة من المنتظر أن نرى العديد منها على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات الفنيّة، خاصةً أن تصاميم زهير مراد تبقى المُفضّلة بالنسبة للعديد من النجمات العربيات والعالميّات.

وتزيّنت العديد من الإطلالات بنقشات وتطريزات تستحضر الطبعات البريّة، فيما ظهرت العقد، والحلقات، والمسامير كعنصر أساسي مرافق للأزياء.

وقد أتت القبعات السوداء لتُضيف سحراً درامياً على التصاميم، وقد ترافقت الأزياء مع صنادل ذات كعوب عريضة تزيّن بعضها بالأحجار أما الحقائب فحافظت على أحجام صغيرة وطابع مُبتكر يناسب السهرات الفاخرة.

تعرفوا على بعض إطلالات مجموعة Zuhair Murad من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.