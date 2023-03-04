شكرا لاهتمامكم بخبر أسد بانتخابات نقابات الفنانين يثير جدلاً.. ماذا فعل مع أشرف زكي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسد بانتخابات نقابات الفنانين يثير جدلاً.. ماذا فعل مع أشرف زكي؟



قبيل ساعات من بدء فرز تصويت أعضاء نقابة المهن التمثيلية، التي كانت مقررة في مصر أمس الجمعة، أثار أسد مدرّب جدلاً كبيراً بعد حضوره الفعاليات.

فقد حرصت مدربة الأسود لوبا الحلو، على دعم نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي في انتخابات المهن التمثيلية المقامة حاليا، والتي تنتهي في تمام الساعة الـ5 مساء اليوم.

فحضرت إلى الانتخابات مصطحبة معها أسدا ممن تقوم بتدريبهم.

وبعد فترة قصيرة، انتشرت صور الحيوان المفترس مع الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة بلبلة كبيرة حول تصرف المدربة.

انقسام بالآراء

فمنهم من أكد أنه غير لائق ويصل لمرحلة الخطورة كون الحيوان كائنا غير عاقل ومن الممكن أن يحدث ما لا تحمد عقباه في حال استشرس فجأة ولم تستطع مدرّبته ضبطه.

فيما آخرون رأوا أنه تصرف عادي، وأن وجود الحيوان في الفعاليات أضاف أجواء من المرح.

والتقط فنانون كثر صوراً مع الشبل انتشرت عبر المنصات خلال الساعات الماضية.

نقيب لدورة جديدة

يذكر أن الفنانين المصريين كانوا حرصوا على دعم الفنان أشرف زكي، الذي فاز بالمنصب لدورة جديدة.

وقد اكتمل النصاب القانوني لانتخابات نقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10%، والمقامة داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وأتت الجولة مستثنية 6 أعضاء وهي مقاعد الفنانون نهال عنبر وإيهاب فهمي وسامي مغاوري وعفاف رشاد وأشرف طلبة ومصطفى حجاج وجميعهم يحق لهم الترشح مرة أخرى للانتخابات على مقعد العضو.

وقام بالتقدم للترشح لمقعد نقيب الممثلين النقيب الحالي أشرف زكي، والفنان حلمي فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.