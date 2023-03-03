أخبار اليمن : سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان خلال فبراير

سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان خلال فبراير
وثّق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، سقوط 46 ضحية جراء مخلفات العدوان غير المنفجرة خلال فبراير الماضي.
وأوضح المركز في إحصائية، أنه سقط 12 شهيداً، و34 مصاباً، جراء مخلفات العدوان غير المنفجرة، توزعوا في محافظات الحديدة، حجة، لحج، صعدة، الجوف، البيضاء ومأرب.
وحذر المركز من استمرار سقوط الضحايا من الأطفال والنساء جراء التلوث الواسع بمخلفات العدوان الذي يعاني منه اليمن منذ ثمان سنوات، إلى جانب إعاقة عودة المواطنين لمناطقهم في وقت لوحظ تقليص الأمم المتحدة لدعم تطهير المخلفات، وبما يصل إلى شبه توقف للأعمال المتعلقة بالألغام.
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