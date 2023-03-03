عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن واشنطن تفرض عقوبات على 6 مواطنين روس



فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 مواطنين روس، بمن فيهم نائب وزير العدل وقضاة وموظفو لجنة التحقيق. وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، تضمنت القائمة السوداء بشكل خاص، نائب وزير العدل أوليغ سفيريدينكو، والقاضي بإحدى محاكم موسكو إيلينا لينسكايا، والمحقق بالقضايا الهامة جدا بلجنة التحقيق أندريه تاشين.

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