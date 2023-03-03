أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 92 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 11 غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في حيس، و7 خروقات بقصف مدفعي، و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.