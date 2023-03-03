أخبار اليمن : إعلان هام من وزارة الصناعة قبيل حلول شهر رمضان

إعلان هام من وزارة الصناعة قبيل حلول شهر رمضان
فرضت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء إجراءات رقابية صارمة على المحال التجارية وأسواق السلع والمواد الاستهلاكية، وذلك قبيل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.
وأقرت وزارة الصناعة إلزام ملاك المحال التجارية، وباعة المواد والسلع الغذائية في الأسواق العامة، تعليق لوحات ورقية بأسعار السلع المباعة بمحلاتهم، خلال فترة أسبوعين إثنين تبدأ من يوم الجمعة 3 مارس الجاري.
وشمل الاجراء الحكومي السلع التي تباع بالأوزان والكيل، موضحاً أن يكون إشهار أسعار هذه السلع حسب أجزاء بيعها، موضوعا في مكان واضح وبارز.
هذا وتواصل اللجان الرقابية الميدانية بوزارة الصناعة ومكاتبها بالمحافظات والمديريات، تكثيف حملاتها الميدانية، لمتابعة مستوى الأسعار، والرقابة على جودة المواد الغذائية والاستهلاكية في الاسواق، وتشديد الرقابة على المخابز والافران للتأكد من مدى إلتزام التجار بقائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية.
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