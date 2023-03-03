إصابة طفل بجروح جراء انفجار جسم في صعدة
أصيب طفل بجروح خطيرة، اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.
وأفاد مصدر أمني بأن جسم من مخلفات العدوان انفجر في منطقة مران بمديرية حيدان، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.
وأكدت إحصائية طبية، أن 149 مدنياً سقطوا بين شهيداً وجريحاً خلال شهري يناير وفبراير الفائتين، بنيران وقذائف جيش العدو السعودي على مديرية شدا الحدودية.
وتتعرض المناطق الحدودية بمحافظة صعدة لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إصابة طفل بجروح جراء انفجار جسم في صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.