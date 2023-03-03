شكرا لاهتمامكم بخبر بورصة مصر تقلص مكاسبها الأسبوعية لـ3 مليارت جنيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بورصة مصر تقلص مكاسبها الأسبوعية لـ3 مليارت جنيه



بعد سلسلة مكاسب أسبوعية قياسية، قلصت البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية إلى 3 مليارات جنيه فقط، في ظل ضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.27% لتربح الأسهم نحو 3 مليارات جنيه، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 1079 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1082 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 657.6 مليار جنيه إلى 654.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.4%. فيما صعد رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.7 مليار جنيه إلى 204.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%. كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 858.3 مليار جنيه إلى 859.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 0.2%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16846نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 3058 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” صعودًا بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة. فيما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” هبوطًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى.06 نقطة. كما انخفض مؤشر “تميز” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال تداولات الأسبوع إلى نحو 13.3 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.551 مليار ورقة منفذة على 334 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت التعاملات على الأسهم على 77.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.20%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 6.5 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 711.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 144.1 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 70” نحو 2.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 136.6 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 100” نحو 9.4 مليار جنيه بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 280.7 ألف عملية.