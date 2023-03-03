عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18% خلال فبراير



أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا في التضخم السنوي في تركيا إلى 55.18%، في فبراير/شباط، وهو ما جاء دون التوقعات، وذلك في أعقاب هزات أرضية نيفة ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص قبل أقل من شهر. وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15%، على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع أجرته “رويترز” بأن ترتفع 3.4%. وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5%، على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56%، على أساس شهري في فبراير/شباط بزيادة سنوية 76.61%.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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