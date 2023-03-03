اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. لورديانا تتعدي جميع الخطوط الحمراء بظهور مثير من أوضة النوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت لورديانا خلال تواجدها غرفة نوم ومن أمام الدولاب، مرتدية بيجامة من التايجر المفتوحة وتوب من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر والبطص ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه والإكسسورات ومع ترك شعرها على ظهرها.

وكانت الراقصة البرازيلية قد كشفت في تصريحات سابقة لها أن الأغاني الموجودة في جمهورية مصر العربية تختلف تماماً عن الأغاني الموجودة في البرازيل.