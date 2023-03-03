اتفرج .. نسرين طافش تقدم وصلة رقص مثيرة لجمهورها بالأبيض الضيق

اتفرج- انت الان تتابع خبراتفرج .. نسرين طافش تقدم وصلة رقص مثيرة لجمهورها بالأبيض الضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديدة لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في حفل ما مرتدية ملابس من اللون البيض المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والضيقة وتقوم بالرقص رفقة صديقة لها بطريقة جنونية،، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه،

وتقوم الفنانة السورية بمشاركة جمهور بصفة مستمرة الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بها على اسنتجرام والتي تكون جرئية في بعض الأوقات وتقوم محتشمة في أوقات أخري.