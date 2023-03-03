شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يرتفع متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يرتفع متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني مع تراجع الدولار بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 1.6%، خلال الأسبوع حتى الآن. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2%، إلى 1844.80 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. ونزل مؤشر الدولار 0.2%، متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير كانون الثاني، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وفق “رويترز”.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 21 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.4%، إلى 963.90 دولار وارتفع البلاديوم 0.4%، مسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني.