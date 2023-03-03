عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نرفض بقوة العقوبات الأميركية غير المبررة لإعاقة شركاتنا



أعلنت الصين رفضها “بقوة” العقوبات الأميركية غير المبررة لإعاقة شركاتها العلمية والتقنية . وأمهل البيت الأبيض قبل أيام الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لحظر تطبيق تيك توك الصيني.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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