شكرا لاهتمامكم بخبر المؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر



أغلق المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بعدما أنهت الأسهم الأميركية التعاملات مرتفعة خلال الليل.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.56%، ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر/كانون الأول ومحققا أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير/كانون الثاني. وارتفع المؤشر 1.73%، هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25%، إلى 2019.52 لتبلغ مكاسبه 1.57%، هذا الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول “مكاسب الأسهم اليابانية مبررة لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني. وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضا من وفود السائحين الصينيين على اليابان”.

وأضاف “لكن مكاسب اليوم ربما تكون كبيرة للغاية. كما أن وول ستريت كانت قوية جدا الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة”.