عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أداني” الهندية تعقد جولات ترويجية لأدوات للدخل الثابت.. شملت مدينة عربية



أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن مجموعة أداني الهندية ستعقد جولات ترويجية هذا الشهر لأدوات للدخل الثابت في لندن ودبي وعدة مدن أميركية، في الوقت الذي تحاول فيه المجموعة استعادة الثقة بعد تقرير أميركي بشأن عمليات بيع على المكشوف.

ووفقا للوثيقة، سيحضر ممثلون عن إدارة مجموعة أداني، من بينهم المدير المالي جوجيشندر سينغ، الجولات الترويجية التي ستمتد بين السابع و15 من مارس/آذار.

ومؤخرا شكّلت المحكمة العليا في الهند لجنة من ستة أعضاء للنظر في الآليات التنظيمية لحماية مصالح المستثمرين إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مجموعة أداني بعد التقرير الذي صدر سابقا عن شركة البيع على المكشوف “هيندنبورغ” بحق المجموعة.

وطالبت المحكمة من الأعضاء إنهاء التحقيق في القضية في غضون شهرين، والتحقّق مما إذا كان هناك معلومات ذات صلة بالأطراف المعنية لم يتم الكشف عنها.

يُشار إلى أن أسهم شركات مجموعة “أداني” ارتفعت يوم أمس الخميس لتعوّض خسارة سابقة بنسبة 10% ، حيث تم تداول 37 مليون سهم، ما يعادل 3.2% من أسهمها، في صفقتين كبيرتين.