عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الخارجية الروسية: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحار







الخارجية الروسية: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحار

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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