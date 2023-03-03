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الخارجية الروسية: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحار 

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شكرا لاهتمامكم بخبر الخارجية الروسية: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحار  والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الخارجية الروسية: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحار 

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الخارجية الروسية: لن نسمح مرة أخرى للغرب بتفجير أنابيب الغاز العابرة للبحار

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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