شكرا لاهتمامكم بخبر إياكم وهذا.. تحدي البطاطس على تيك توك يستنفر الأطباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إياكم وهذا.. تحدي البطاطس على تيك توك يستنفر الأطباء



وسط التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعية على حياتنا اليومية، لا يتوقف انتشار التحديات الكارثية على التطبيقات لاسيما تيك توك.

وفي جديدها، تحذير خطير أطلقه أطباء حول العالم خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشر تحدّ جديد عبر التطبيق الصيني يطلب من الناس شرب عصير بطاطس نيئة لعلاج التهاب الحلق (اللوزتين).

إياكم والالتفات..

فقد أكد الأطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا، في تحذيرهم أن تلك الادعاءات خطيرة للغاية، موضحين أن ما قاله مؤثرون على تيك توك حول عصير البطاطس وقدرته على علاج التهاب الحلق عار عن الصحة تماما.

بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن تلك العادات قد تودي في النهاية إلى الموت بعد مضاعفات تصل لمضاعفات في الكلى أو حمى الروماتيزم الخطيرة ثم أمراض مزمنة في القلب والدماغ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وأشاروا إلى أن التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية تسببت في مخاوف الصحة العامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الشتاء بعد عودة ظهور مميتة.

وشددوا على أن الترويج لتلك الفترة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، خصوصا أنه قد يكون خطأ قاتلاً للأطفال وكبار السن.

يشار إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر المؤثرين في منصة تيك توك وتظهر شربهم عصير البطاطس النيئ على أنه علاج لالتهاب الحلق، حصدت مئات الآلاف من المشاركات في مدة قصيرة.

وأتت تلك البلبلة بعد أن ادعت المدونة والمؤلفة Allie Casazza لمتابعيها عبر المنصة، البالغ عددهم 12200 أنها عالجت ابنتها البالغة ذات الـ14 عاما من التهاب الحلق عبر شرب العصير المذكور.

فيما قدم مستخدم آخر نصائح حول أنواع البطاطس الأفضل للاستخدام اعتمادا على ما إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

تحذيرات عاجلة

وما إن انتشر ذلك التحدي، حتى تسارعت التحذيرات من أن عدم تناول المضادات الحيوية للمصابين بالتهاب الحلق يسمح للبكتيريا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يسبب مجموعة من المضاعفات بما في ذلك الحمى الروماتيزمية الحادة والحمى القرمزية.

ورأى الدكتور إيدي موغال، المعروف باسم Dr Idz على TikTok، أن ذاك التحدي يعد أحد أخطر مقاطع الفيديو التي شاهدها على الإطلاق، محذّرا من مغبة علاج الأطفال بذاك المشروب في حال ظهور أعراض حادة في الحلق.

ولعل تلك التنبهات قد أجبرت المدونة المذكورة على حذف الفيديو من حسابها.

أما عصير البطاطس فهو ببساطة عصير البطاطس النيئة، ويمكن صنعه عن طريق وضع حبة بطاطس في عصارة أو بشرها والتقاط العصير.