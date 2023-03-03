عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أدنوك” الإماراتية تحدد السعر النهائي للاكتتاب العام في وحدة الغاز



أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الجمعة التسعير النهائي للطرح العام الأولي لوحدة الغاز، إذ حددت السعر عند 2.37 درهم للسهم، بالقرب من الحد الأعلى للنطاق المشار إليه في وقت سابق.

وأعلنت شركة النفط العملاقة الحكومية في 27 فبراير/شباط أنها ستزيد الحصة المقدمة للمستثمرين في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز إلى 5%، من أربعة بالمئة بسبب الطلب الكبير.

وقالت الشركة في بيان إن عائدات الاكتتاب العام وصلت إلى 2.5 مليار دولار، مما يشير إلى قيمة سوقية نحو 50 مليار دولار.

ومن المتوقع إدراج أسهم أدنوك للغاز وبدء تداولها في 13 مارس/آذار.