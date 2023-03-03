أخبار اليمن : الأمين المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري سعيد حيدره

الأمين المساعد يعزي بوفاة القيادي المؤتمري سعيد حيدرهبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري سعيد احمد قاسم حيدره، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية جبن، عضو المجلس المحلي بالمديرية، بمحافظة الضالع، والذي افاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأمين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد، وما حظي به من محبة وتقدير في الأوساط الاجتماعية والسياسية، وحرصه الدائم على خدمة الناس وعمل الخيرات.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/عبدالحكيم سعيد احمد حيدره، واخوانه، وكافة افراد اسرته بمديرية جبن محافظة الضالع، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

