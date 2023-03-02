أخبار اليمن : إتلاف 8 أطنان ونصف أدوية في أمانة العاصمة

إتلاف 8 أطنان ونصف أدوية في أمانة العاصمة
أتلف مكتب الصحة العامة في أمانة العاصمة، اليوم، ثمانية أطنان ونصف من الأدوية منتهية الصلاحية وتالفة.
وأوضح مدير مكتب الصحة في الأمانة الدكتور مطهر المروني، أنه تم إتلاف هذه الكمية من الأدوية وفقاً للإجراءات القانونية وبمشاركة النيابة العامة.
وأكد الحرص على مصادرة وإتلاف الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية، بما يكفل الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.
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